Не хотят как в Санкт-Петербурге. Во Владивостоке бастуют водители автобусов

Зачем свистеть. Водителей местных не берут-не выгодно, нанимаю ословодов, они готовы по 20часов в сутки с нарушением правил и неумением водить работать, жадность и алчность хозяев конторок

Бурангулова Раиса

В этой сфере кроме умения вождения,нужна ещё культура общения с людьми без оскорблений,культура и высокий профессионализм вождения.Вы ещё не научились уважать человеческое достоинство.