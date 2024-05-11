Вчера вся Россия с содроганием узнала новость об аварии автобуса в Санкт-Петербурге, который упал в реку Мойка.
Не хотят как в Санкт-Петербурге. Во Владивостоке бастуют водители автобусов
Комментарии
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Алатырка
Зачем свистеть. Водителей местных не берут-не выгодно, нанимаю ословодов, они готовы по 20часов в сутки с нарушением правил и неумением водить работать, жадность и алчность хозяев конторок
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11 час.
Бурангулова Раиса
В этой сфере кроме умения вождения,нужна ещё культура общения с людьми без оскорблений,культура и высокий профессионализм вождения.Вы ещё не научились уважать человеческое достоинство.
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10 час.
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