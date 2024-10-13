В России будет установлена квота на вино в магазинах и ресторанах

Фото: rg.ru В России предложили ввести квоту на российское вино в ресторанах и магазинах. Минпромторг разработал законопроект, который обязывает установить обязательную долю отечественного вина на уровне не менее 20% от общего ассортимента вин, представленных покупателям, можно сказать, что это полезные новости.