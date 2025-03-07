В Брянске завтра простятся с молодым историком и краеведом Кириллом Гришиным

Летописец Брянска, автор фотопроекта «Брянск глазами разных поколений» и краеведческого альманаха «Брянский Вестник» скоропостижно скончался 2 марта, шокировав неравнодушных жителей нашего города и всех, знавших Кирилла.
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