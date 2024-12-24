СПбГУВМ: четверть телок в возрасте 6-12 месяцев страдают болезнями конечностей

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) выявили, что в среднем 14,5% молодняка крупного рогатого скота страдает ортопедическими заболеваниями, при этом пик заболеваемости приходится на возраст 6-12 месяцев, когда различные патологии конечностей обнаруживаются у 23% животных.