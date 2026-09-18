«Карпатская восьмёрка»: Зеленский придумал очередной международный формат

Зеленский анонсировал новый международный формат – «Карпатская восьмёрка» (C8). В объединение вошли все страны Карпатского региона: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия, а также Евросоюз как отдельный участник.
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