«Карпатская восьмёрка»: Зеленский придумал очередной международный формат

Зеленский анонсировал новый международный формат – «Карпатская восьмёрка» (C8). В объединение вошли все страны Карпатского региона: Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия, а также Евросоюз как отдельный участник.