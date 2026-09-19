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Грузовой корабль «Прогресс МС-35» пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-35» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35» с оборудованием для «Теледроида» успешно пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

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