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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэд Стивенс о чемпионском составе «Бостона»: «Нужно будет сопоставить финансовые издержки с нашим уровнем на площадке»

По словам президента «Бостона», в клубе хотят сохранить чемпионский состав и продолжить борьбу за трофей НБА, понимая при этом, что финансовые правила лиги могут стать серьезной проблемой.

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