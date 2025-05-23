В ЯНАО за три года снизилась заболеваемость хроническим алкоголизмом

С 2021 по 2023 год в ЯНАО снизилось количество человек, страдающих хроническим алкоголизмом. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора ЯНАО в докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в округе за 2024 год.
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