Участникам СВО простят долги и помогут с жильём

Воспитывающие ребенка-инвалида военные смогут получить вне очереди субсидию на жилье, а тем, кто после 1 декабря 2024 года заключит контракт о прохождении военной службы, спишут все кредитные и судебные долги в сумме до 10 миллионов рублей — в завершившуюся сессию парламента законодатели продолжили заботиться об интересах защитников Отечества.