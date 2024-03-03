Депутат бундестага Котре: ФРГ должна поддержать переговоры по Украине

Депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре, входящий в парламентский комитет по вопросам энергетики и защиты климата, заявил ТАСС, что Германия должна отказаться от пути конфронтации и поддержать решение конфликта на Украине путем переговоров.