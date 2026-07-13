Японские власти с мышлением из XIX века бодро ведут народ Японии к истреблению в ядерной войне

Анатолий Кошкин. Токио готовится к войне с соседними государствами И берёт на прицел не только Пекин и Пхеньян, но и Владивосток Убеждая японцев в необходимости ремилитаризации страны и увеличения для этого бюджетных ассигнований, правительство реакционно настроенной Санаэ Такаити, в частности министр обороны Синдзиро Коидзуми, заявляет о якобы возрастающей для Японии военной опасности, исходящей из соседних государств.