Эксперт Мельничук: НАТО пытается нормализовать участие в конфликте на Украине

Политолог Сергей Мельничук заявил, что разрешение на присутствие французских военных инструкторов в учебных центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ) носит демонстративный характер, так как западные военные уже давно находятся на Украине, и НАТО все больше вовлекается в украинский конфликт.