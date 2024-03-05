Мишустин: Товарооборот между Россией и Казахстаном установил новый рекорд

Олжас Бектенов и Михаил Мишустин обсудили вопросы сотрудничества Казахстана и России на встрече.На первой встрече после назначения на пост премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран.