Время реалистов: Украину разменяли на Израиль и Тайвань — три войны Штаты не потянут

Украинский конфликт завершится урегулированием за столом переговоров. Об этом заявил в интервью радиоведущему ток-шоу Джону Кациматидису в программе The Cats Roundtable сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон, сообщает The Hill.
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