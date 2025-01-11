В эфире американского ТВ раздался хохот после шутки о гибели боевиков ВСУ. Ведущий не смог сдержаться: "Они все мертвы".
"Они все мертвы": Хохот в эфире американского ТВ из-за гибели ВСУ. Уже никто и ничего не скрывает
Комментарии
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A
Air
англожиды будут хохотать в морге и на кладбищах, после орешника!!! Хорошо смеется тот кто смеется последним!!!
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3 час.
тимур чагалидзе
Они и радуются,что к их генетическим проституткам, прибавятся хохлобляди))
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2 час.
Питер Столыбин
Да, эта Америка со своим соединёнными штатами давно заслужила право быть уничтоженной, но... Но значит сильным мира всего это не нужно, а значит ожидать начала строительства "пролива им. Сталина" в обозримом будущем не стоит и все свои хотелки надо просто напросто забыть как страшный сон. Все те, кого америкосы умыли их собственной кровью не могут ничего противопоставить им, а те, кто могут раз и навсегда покончить с этим гегемоном, видимо сами туда стремятся на ПМЖ, а значит ... Ума большого здесь иметь не надо, чтобы обо всём здесь разобраться.
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1 час.
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