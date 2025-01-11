"Они все мертвы": Хохот в эфире американского ТВ из-за гибели ВСУ. Уже никто и ничего не скрывает

Питер Столыбин

Да, эта Америка со своим соединёнными штатами давно заслужила право быть уничтоженной, но... Но значит сильным мира всего это не нужно, а значит ожидать начала строительства "пролива им. Сталина" в обозримом будущем не стоит и все свои хотелки надо просто напросто забыть как страшный сон. Все те, кого америкосы умыли их собственной кровью не могут ничего противопоставить им, а те, кто могут раз и навсегда покончить с этим гегемоном, видимо сами туда стремятся на ПМЖ, а значит ... Ума большого здесь иметь не надо, чтобы обо всём здесь разобраться.