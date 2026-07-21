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Министр транспорта США Даффи о ЧМ: «Пока леваки молились о коллапсе, мы работали. Рекорды установлены, туристы влюбились в Америку. Трамп снова оказался прав»

Министр транспорта США Шон Даффи оценил работу транспортной системы в ходе ЧМ-2026. «Администрация Дональда Трампа провела невероятно успешный чемпионат мира по футболу.

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