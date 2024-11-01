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Политолог Рар спрогнозировал возможные результаты досрочных выборов в Германии

Политолог Рар спрогнозировал возможные результаты досрочных выборов в Германии

Политолог Александр Рар поделился своим прогнозом о возможных досрочных выборах в Германии. По его мнению, лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Зелёные» и Свободной демократической партии (СвДП) находятся в состоянии разногласий, что значительно снижает их шансы сохранить власть до следующих выборов в сентябре 2025 года.

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