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Петросян — об отношении к тренировкам: я максималистка с ленью

Петросян — об отношении к тренировкам: я максималистка с ленью

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, как максимализм влияет на её карьеру. «Я вот максималистка с ленью, то есть у меня прямо очень как-то уравновешенно.

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