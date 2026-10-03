Петросян — об отношении к тренировкам: я максималистка с ленью

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, как максимализм влияет на её карьеру. «Я вот максималистка с ленью, то есть у меня прямо очень как-то уравновешенно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Политолог Киреев:...
- ХЛ В Кремле 4 ноября...
- Фелингер назвал р...
Загрузка комментариев…