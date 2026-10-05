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Журнал «Профиль»

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На восстановление мировых запасов нефти уйдет до двух лет, заявил глава Saudi Aramco

На восстановление мировых запасов нефти уйдет до двух лет, заявил глава Saudi Aramco

Дефицит поставок может еще больше усугубиться по мере затягивания войны между США и Ираном, заявил Амин Нассер, генеральный директор крупнейшей нефтедобывающей компании мира Saudi Aramco.

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