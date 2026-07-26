«Болонья» Тедеско хочет арендовать Довбика у «Ромы». 29-летний форвард забил 3 гола в 14 матчах Серии А в прошлом сезоне

« Болонья » работает над подписанием форварда «Ромы» Артема Довбика на правах аренды. По словам инсайдера Маттео Моретто, Артем уже общался с главным тренером «Болоньи» Доменико Тедеско , и завершение сделки ожидается в ближайшие дни.
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