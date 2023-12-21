Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов

20 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера главной новогодней комедии «Холоп 2», в которой герой Милоша Биковича начинает сам увлекаться карательной педагогикой и мечтает выпороть обнаглевшую героиню Аглаи Тарасовой.
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