Золото подорожало на этой неделе почти до трехмесячного максимума

У желтого металла, по мнению экспертов, есть перспективы для дальнейшего роста, как минимум, на первые 100 дней пребывания у власти Трампа, пока не осядет пыль и не станет ясно, какой же политики он намерен придерживаться на посту президента СШАPiqsels читайте на monocle.