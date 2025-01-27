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Искусственное землетрясение: проникающие сейсмические ядерные боеголовки для БРСД «Орешник»

Искусственное землетрясение: проникающие сейсмические ядерные боеголовки для БРСД «Орешник»

Искусственное землетрясение: проникающие сейсмические ядерные боеголовки для БРСД «Орешник» Итак, сегодня мы вновь вернёмся к тематике баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» и поговорим о том, что волнует очень многих – о ядерных боевых частях (ЯБЧ) для этого оружия.

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