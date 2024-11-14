Четыре тысячи километров за 62 дня: ламантин совершил самое длинное путешествие в истории

Ламантин Тико / © AQUASIS Исследователи наблюдали за передвижениями млекопитающего и зафиксировали, что за 62 дня Тико проплыл более 4000 километров вдоль побережья Южной Америки, от Бразилии до Венесуэлы.
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