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Газета.ру

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В США ученая отравила коллегу, работавшего над технологиями лечения рака

В США ученая отравила коллегу, работавшего над технологиями лечения рака

Ученую в США заподозрили в отравлении коллеги из-за его исследований, пишет CBS News. Айли Ван, аспирантка-микробиолог из Китая в Университете Вайоминга, арестована по обвинению в отравлении чая коллеги.

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