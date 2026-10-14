В США ученая отравила коллегу, работавшего над технологиями лечения рака

Ученую в США заподозрили в отравлении коллеги из-за его исследований, пишет CBS News. Айли Ван, аспирантка-микробиолог из Китая в Университете Вайоминга, арестована по обвинению в отравлении чая коллеги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD В Курске два ребе...
- ВП SCMP: США и Китая...
- JF МИД Китая: встреч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым