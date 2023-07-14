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Экс-разведчик США Скотт Риттер сравнил танковую мощь России и Украины

Экс-разведчик США Скотт Риттер сравнил танковую мощь России и Украины

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу «U.S. Tour of Duty» сравнил танковую мощь России и Украины.

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