62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

155 подписчиков

Водитель и пассажирка легковушки пострадали в ДТП с фурой в Скопинском районе

Водитель и пассажирка легковушки пострадали в ДТП с фурой в Скопинском районе

Авария произошла в четверг, 5 октября, примерно в 18:50 на 277 км а/д Р 22 «Каспий». По предварительным данным, 37-летняя волгоградка за рулём «Вортекс Тинго» врезалась в фуру «Вольво» под управлением 55-летнего жителя Вологодской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх