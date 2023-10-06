Водитель и пассажирка легковушки пострадали в ДТП с фурой в Скопинском районе

Авария произошла в четверг, 5 октября, примерно в 18:50 на 277 км а/д Р 22 «Каспий». По предварительным данным, 37-летняя волгоградка за рулём «Вортекс Тинго» врезалась в фуру «Вольво» под управлением 55-летнего жителя Вологодской области.