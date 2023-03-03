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Пожарные Забайкалья стали зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц

Пожарные Забайкалья стали зарабатывать больше 45 тысяч рублей в месяц

Зарплата специалистов, которые занимаются тушением лесных пожаров, теперь составляет больше 45 тысяч рублей в месяц - заявил заместитель министра регионального Минприроды Заур Аппоев 2 марта в ходе брифинга по подготовке к пожароопасному сезону.

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