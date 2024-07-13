Аналитик Михаил Васильев считает, что рубль на следующей неделе останется на прежнем уровне по отношению к основным валютам

В частности, рублю не дадут упасть высокие цены на нефть и профицит торгового баланса Рубль на следующей неделе останется на прежнем уровне по отношению к основным мировым валютам, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
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