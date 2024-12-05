На российском рынке появится внедорожник MG RX8: объявлена цена[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания «Мир-Дистрибьютор», которая год назад вывела марку MG на российский рынок, анонсировала дебют еще одной модели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии