Для приготовления ризотто с шампиньонами, нам потребуются следующие ингредиенты: Рис — 2 стакана Шампиньоны — 350 грамм Лук репчатый — 1 штука Масло сливочное — 100 грамм Вода — 4 стакана Соль — по вкусу Перец черный молотый — по вкусу Прованские травы — по вкусу Растительное масло — для жарки Время, потраченное на приготовление […].