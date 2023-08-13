Дмитрий Медведев: "Эй вы, в Киеве"

Erl Schweizer

Очень хочу ошибиться, но слишком часто кричащие с кристальной чистотой люди вызывают во мне лично настороженность. Поддержу все патриотические призывы Д.Медведева, если он либо кто другой ответит твердо: что имеет заместитель председателя СовБеза России от шарашкиной конторы Н.Михалкова под кодовым названием РСП? Будучи президентом, Д.Медведев утвердил эту финансовую пирамиду, ловко узаконив по факту рэкет производителей электроники в пользу РСП. На сегодня распределение 20% из более чем 6 млрд. рублей выручки от узаконенного рэкета засекречено, не здесь ли запрятано яйцо Кощея Бессмертного, то бишь Димыча? Дай Бог я ошибаюсь, очень не хочется окончательно разочаровываться еще в одном российском лидере (кавычки нужны для этого слова?).