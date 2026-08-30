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Посольство России на Кипре выразило соболезнования семьям жертв кораблекрушения

Посольство России на Кипре выразило соболезнования семьям жертв кораблекрушения

Посольство России на Кипре выразило соболезнования семьям жертв кораблекрушения у берегов острова. «Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.

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