Посольство России на Кипре выразило соболезнования семьям жертв кораблекрушения у берегов острова. «Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.