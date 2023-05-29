Листай.ру [СМИ]

261 подписчик

Кедми раскрыл, почему Россия не уничтожает США и Британию

Кедми раскрыл, почему Россия не уничтожает США и Британию

Военно-политический эксперт Яков Кедми на YouTube-канале «Вальдман-LINE Alexander Waldman» раскрыл, почему Россия не уничтожает США и Британию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх