Рассказываем, почему в России подешевеет красная икра.Глава Росрыболовства Илья Шестаков поделился оптимистическими новостями о предстоящем снижении цен на красную икру и некоторые виды лососёвых рыб в России.
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