Личная жизнь Камалы Харрис: Богатые любовники и муж - "главный рогоносец" США

Харрис вышла замуж в 49 лет GLOBAL LOOK PRESS 2 дня назад 6,5K прочитали После снятия Джо Байдена с гонки вице-президент США Камала Харрис собрала более чем достаточно голосов от делегатов будущего съезда Демпартии, чтобы официально выдвинуться на выборы.