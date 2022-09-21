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В России объявлена частичная мобилизация — Путин

В России объявлена частичная мобилизация — Путин

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - сказал Путин.

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