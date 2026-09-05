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FiNE NEWS

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Захарова оценила обращение Путина к Стивену Сигалу как неожиданный жест

Обращение президента России Владимира Путина к американскому актеру Стивену Сигалу, который получил российское гражданство десять лет назад и занимает должность спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и культурно-исторического наследия, вызвало внимание официальных представителей российского МИД.

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