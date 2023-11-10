В целях повышения эффективности профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирования правосознания граждан по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их, формирования норм безопасности жизнедеятельности, на территории Невьянского района проходит акция «Единый день профилактики» и акция «Нет ненависти и вражде».