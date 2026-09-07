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Царьград

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Блогер Лутчак скрылся от преследователей на ВДНХ в шоу "Погоня"

Блогер Лутчак скрылся от преследователей на ВДНХ в шоу "Погоня"

Блогер Максим Лутчак, родом из Курганской области, участвовал в шоу «Погоня», где попытался скрыться на ВДНХ от преследователей среди других звёзд.

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