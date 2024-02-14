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Как система маркировки помогает госорганам управлять экономикой

Как система маркировки помогает госорганам управлять экономикой

Контроль товаров и ценообразования в режиме реального времени, предугадывание дефицита и незаконных действий со стороны продавца, грамотная корректировка объемов производства и распределение продуктов по регионам.

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