Как система маркировки помогает госорганам управлять экономикой

Контроль товаров и ценообразования в режиме реального времени, предугадывание дефицита и незаконных действий со стороны продавца, грамотная корректировка объемов производства и распределение продуктов по регионам.
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