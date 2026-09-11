Путин и Моди могут обсудить Украину на предстоящей встрече

Президент России Владимир Путин может затронуть тему происходящего на Украине в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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