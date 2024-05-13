Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ

Сергей Шойгу, в свою очередь, займет должность секретаря Совбеза Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, который до этого был министром экономического развития, помощником президента по экономическим вопросом и первым вице-премьером, курировавшим экономический блок.