Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ

Сергей Шойгу, в свою очередь, займет должность секретаря Совбеза Владимир Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова, который до этого был министром экономического развития, помощником президента по экономическим вопросом и первым вице-премьером, курировавшим экономический блок.
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