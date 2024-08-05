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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скамакка порвал «кресты» и мениск в игре с «Пармой». Форвард «Аталанты» пропустит не менее 5 месяцев

25-летний форвард «Аталанты» будет прооперирован и пропустит не менее 5 месяцев, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

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