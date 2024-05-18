Артем Кадуцков показал отличные результаты🔥 1 место 🥇 - наклон вперед из положения стоя 3 место🥉- подтягивания.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Артем Кадуцков показал отличные результаты🔥 1 место 🥇 - наклон вперед из положения стоя 3 место🥉- подтягивания.