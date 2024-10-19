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Царьград

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Актриса «Интердевочки» Немоляева о словах Володина: все искали, кто СССР развалил

Актриса «Интердевочки» Немоляева о словах Володина: все искали, кто СССР развалил

Сыгравшая Ляльку в «Интердевочке» актриса Анастасия Немоляева прокомментировала обвинения спикера Госдумы Вячеслава Володина в том, что фильм повлиял на распад СССР.

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