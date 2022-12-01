Участвующие в спецоперации подразделения ВДВ получили новейший комплекс разведки «Взор»

Подразделения российских Воздушно-десантных войск, которые принимают участие в специальной военной операции, получили в опытную эксплуатацию партию из 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки «Взор».
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