Военное обозрение

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Участвующие в спецоперации подразделения ВДВ получили новейший комплекс разведки «Взор»

Участвующие в спецоперации подразделения ВДВ получили новейший комплекс разведки «Взор»

Подразделения российских Воздушно-десантных войск, которые принимают участие в специальной военной операции, получили в опытную эксплуатацию партию из 50 единиц новой индивидуальной системы оперативной рекогносцировки «Взор».

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