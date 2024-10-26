Информационная адаптация

Игорь Кузнецов

Как чётко пересекаются идеи разделения граждан на "классы", "слои" или "касты" с резделением мировой политико-экономической системы на "многополярную", которая должна заменить "гигимонию" США (с глобализацией) или "двухполярный мир" с "развивающимися странами". Простой вопрос - для чего нужны "партии"? Для того, чтобы избрать в каждой лидера и бороться за власть всех "приближённых" к нему. А власть - это деньги (и наоборот). Привилегии это тоже "виртуальные деньги". Вот так у нас партократы из КПСС "переродились" в пособников олигархов...