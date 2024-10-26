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Информационная адаптация

Информационная адаптация

Едва ли не 100% россиян, встретивших распад СССР в сознательном возрасте, доживших до наших дней и окопавшихся в социальных сетях, ныне уверены, что никогда не поддерживали распад единого государства, никогда не голосовали за Ельцина, всегда не доверяли Горбачёву, от рождения знали подлую сущность украинской души .

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Как чётко пересекаются идеи разделения граждан на &quot;классы&quot;, &quot;слои&quot; или &quot;касты&quot; с резделением мировой политико-экономической системы на &quot;многополярную&quot;, которая должна заменить &quot;гигимонию&quot; США (с глобализацией) или &quot;двухполярный мир&quot; с &quot;развивающимися странами&quot;. Простой вопрос - для чего нужны &quot;партии&quot;? Для того, чтобы избрать в каждой лидера и бороться за власть всех &quot;приближённых&quot; к нему. А власть - это деньги (и наоборот). Привилегии это тоже &quot;виртуальные деньги&quot;. Вот так у нас партократы из КПСС &quot;переродились&quot; в пособников олигархов...
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12 час.
Андрей ПандовРихтер
Все идеологии - лишь этапы саморазвития мирового разума. Это диалектика, товарищи. Держитесь. Ваш Гегель.
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11 час.
ВН
Валерий Николаевич
Р. Ищенко четко последовал совету Солженицына: Очень трудно отмыться, если в тебя плюнули, потому надо плюнуть первым. У автора получилось, всех оплевал: и белых, и красных, и русских, и украинцев
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1 час.

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