Едва ли не 100% россиян, встретивших распад СССР в сознательном возрасте, доживших до наших дней и окопавшихся в социальных сетях, ныне уверены, что никогда не поддерживали распад единого государства, никогда не голосовали за Ельцина, всегда не доверяли Горбачёву, от рождения знали подлую сущность украинской души .
Информационная адаптация
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Как чётко пересекаются идеи разделения граждан на "классы", "слои" или "касты" с резделением мировой политико-экономической системы на "многополярную", которая должна заменить "гигимонию" США (с глобализацией) или "двухполярный мир" с "развивающимися странами". Простой вопрос - для чего нужны "партии"? Для того, чтобы избрать в каждой лидера и бороться за власть всех "приближённых" к нему. А власть - это деньги (и наоборот). Привилегии это тоже "виртуальные деньги". Вот так у нас партократы из КПСС "переродились" в пособников олигархов...
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12 час.
Андрей ПандовРихтер
Все идеологии - лишь этапы саморазвития мирового разума. Это диалектика, товарищи. Держитесь. Ваш Гегель.
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11 час.
ВН
Валерий Николаевич
Р. Ищенко четко последовал совету Солженицына: Очень трудно отмыться, если в тебя плюнули, потому надо плюнуть первым. У автора получилось, всех оплевал: и белых, и красных, и русских, и украинцев
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1 час.
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