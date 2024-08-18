Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории морского порта

ЧП произошло при заправке судна дизельным топливом Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, 18 августа в морском порту Петербурга при заправке судна дизельным топливом произошел разлив нефтепродуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии