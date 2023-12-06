В России обнаружили случаи заболевания микоплазменной инфекцией

В России наблюдаются случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Ситуацию оценили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
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